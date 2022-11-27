Минобороны Азербайджана призвало правильно называть топонимы Карабахского экономического района

27 ноя. 21:45

Минобороны Азербайджана обратилось сегодня к российскому миротворческому контингенту, временно размещенному в Карабахском экономическом районе, с призывом использовать официальные азербайджанские топонимы. Прежде всего регион Азербайджана, где находится зона временного размещения РМК, должен обозначаться как Карабахский экономический район.

"Еще раз доводим до сведения командования российского миротворческого контингента, временно дислоцированного на территории Азербайджанской Республики, важность использования в соответствующих сообщениях правильных названий наших населенных пунктов, которые приведены в направленных им официальных документах", - сказано в заявлении Минобороны Азербайджана.

"Официальные названия азербайджанских населенных пунктов, упоминаемых в сообщении миротворческого контингента Российской Федерации от 27.11.2022 года, размещенного на официальной интернет-странице Министерства обороны Российской Федерации, как "Мардакерт" и "Мартуни", – АГДЕРЕ и ХОДЖАВЕНД соответственно", - пояснили в азербайджанском ведомстве.