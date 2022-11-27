Российское историческое общество вернется в Дагестан

27 ноя. 21:29

Как сообщил проректор Института развития образования (Дагестан) Ахмед Курбанов на форуме студенческих СМИ "Игры разума" в Махачкале, в республике будет восстановлено отделение Российского исторического общества.

"Для дагестанских исследователей, сотрудников университетов, института истории, археологии и этнографии, национального музея и региональных архивов это возможность принять участие в написании коллективных трудов совместно с другими членами общества, принять участие в проектной деятельности и конкурсах, проходящих под эгидой Российского исторического общества", - приводит ТАСС слова Курбанова.

Вновь открытое отделение РИО займется обновлением школьных учебников по дагестанской истории. "Региональное отделение намеренно приложить усилия для привлечения достаточного внимания преподаванию истории нашего региона в образовательных учреждениях республики. Уже сегодня совместно с Российским историческим обществом региональные министерства приступили к разработке методических рекомендаций и пособий по региональной истории",- отметил Ахмед Курбанов.