Станислав Зась: ОДКБ не вполне готова реагировать на гибридные атаки

27 ноя. 21:13

Генсек ОДКБ Станислав Зась сообщил сегодня, что Организация не вполне готова реагировать на гибридные атаки. "Готова ли ОДКБ к отражению таких атак, где присутствуют разные формы воздействия? Я бы сказал, что нет, не в полной мере ОДКБ сейчас готова к такого рода противодействию", - заявил он в эфире ОНТ.

Зась пояснил, что ОДКБ изначально создавалась "как чисто военно-политическая организация для отражения военных угроз", а потому ее формат не был рассчитан, к примеру, на защиту от санкций и от политического давления. "В течение 20 лет, конечно, произошла сильная трансформация. Мы все превращаемся в комплексную площадку обеспечения безопасности наших государств", - заверил генсек Организации.

К приемам гибридных атак Станислав Зась отнес угрозы террористического характера. "Это и наркотрафик, и преступность, в том числе в сфере ИКТ", - перечислил он, добавив, что, хотя к полноценному ответу на гибридные атаки ОДКБ еще не готова, но за счет расширения сферы взаимодействия ее членов она идет к этому.