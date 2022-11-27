Карачаево-Черкесия проложила за 10 лет 227 км газопроводов

27 ноя. 20:58

Как сообщили в Минстрое Карачаево-Черкесии, за 10 лет в республике было проложено 227 км газопроводов для газификации 40 населенных пунктов.

"За период 2012-2021 годы было газифицировано в два раза больше населенных пунктов, чем за аналогичный период предыдущих лет. В 40 населенных пунктах республики построено 226,96 км газораспределительных сетей", - приводит ТАСС сообщение Минстроя КЧР.

Таким образом уровень газификации Карачаево-Черкесии увеличился с 73,4% до 82,2%. За 10 лет газ добрался до труднодоступных горных районов республики.

Отметим, что в 2021-2025 года "Газпром" планирует инвестировать в газификацию Карачаево-Черкессии 2,7 млрд рублей.