В Турции футбольный матч завершился массовой дракой зрителей и нападением на вратаря

27 ноя. 20:44

Массовая драка и нападение на вратаря стали причинами досрочного завершения футбольного матча второго дивизиона чемпионата Турции по футболу между "Алтаем" и "Гезтепе" в Измире

Как пишут турецкие СМИ, уже на 19-й минуте болельщики "Алтая" забросали трибуну болельщиков "Гезтепе" файерами, несколько человек пострадали. Завязалась драка между зрителями

Матч был остановлен, и когда к пострадавшим вышли врачи, один из фанатов "Гезтепе" выбежал на поле и ударил стойкой углового флага голкипера "Алтая" Озана Озенча по голове.

Арбитры приняли решение перенести матч.