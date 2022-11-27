Магомед Магомедкеримов одолел Глейсона Тибау на PFL-10 в Нью-Йорке

27 ноя. 20:29

В Нью-Йорке на турнире PFL-10: 2022 Championships состоялся бой между россиянином Магомедом Магомедкеримовым и бразильцем Глейсоном Тибау. Встреча завершилась в пользу Магомедкеримова со счетом 30-27.

С самого начала Магомед Магомедкеримов вел себя активно и доминировал над Тибау на протяжении всех трех раундов. Победа была определена решением судей.

Победа над Глейсоном Тибау стала тридцатой в карьере Магомеда Магомедкеримова при шести поражениях.

Глейсон Тибау был соперником экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова в 2012 году. Тот поединок считается самым тяжелым в карьере знаменитого бойца. В прошлом году Тибау встречался с Исламом Махачевым, однако проиграл нокаутом уже на 57-й секунде.