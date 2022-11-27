РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Касым-Жомарт Токаев прилетел в Москву

Касым-Жомарт Токаев прилетел в Москву

Сегодня вечером президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву с первым после инаугурации зарубежным визитом. В аэропорту в его честь был исполнен гимн Казахстана.

"Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента России Владимира Путина прибыл с официальным визитом в Российскую Федерацию", - сообщили в пресс-службе Токаева.

Переговоры Путина и Токаева состоятся завтра. Также они будут участвовать в режиме видеосвязи в форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России.

25600 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version