Касым-Жомарт Токаев прилетел в Москву

27 ноя. 20:11

Сегодня вечером президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву с первым после инаугурации зарубежным визитом. В аэропорту в его честь был исполнен гимн Казахстана.

"Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента России Владимира Путина прибыл с официальным визитом в Российскую Федерацию", - сообщили в пресс-службе Токаева.

Переговоры Путина и Токаева состоятся завтра. Также они будут участвовать в режиме видеосвязи в форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России.