После ссоры между Францией и Италией европейские министры одобрили миграционный план

После громкой ссоры из-за спасательного катера для беженцев, разразившейся между Италией и Францией, в конце минувшей недели министры внутренних дел Европы одобрили план по улучшению координации работы с прибывающими мигрантами, сообщает France24. Ранее Франция обвинила Италию в несоблюдении морского права из-за отказа принять судно НПО и инициировала срочные переговоры в Брюсселе, чтобы предотвратить новый спор по поводу политически непростого вопроса.

Стороны назвали встречу продуктивной, а министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан (Чехия до января председатель Совета ЕС) заявил, что все согласились с необходимостью ”делать больше” для поиска долгосрочного решения. По его словам, министры вновь соберутся на запланированный на 8 декабря саммит для продолжения ”непростой дискуссии”.

Вице-президент Европейской комиссии Маргаритис Схинас, в обязанности которого входит ”продвижение европейского образа жизни” говорит, что Европа больше не может реагировать исключительно на отдельные случаи. ”Нам нельзя продолжать заниматься проблемой от случая к случаю, от судна к судну, от маршрута к маршруту”, - сказал чиновник, напомнив, что в предыдущие кризисы подняли головы ”популистские и еврофобские силы”. Сейчас просителей убежища по-прежнему гораздо меньше, чем в 2015-2016 годах, но спор уже подорвал временный пакт о более равномерном распределении пребывающих среди 27 стран блока.

Больше никаких узконаправленных мер

Много лет Брюссель пытается прийти к согласию и воплотить новую политику разделения ответственности за мигрантов и просителей убежища, и громкий спор вновь вывел проблему на передний план. В начале месяца новое итальянское правительство во главе с ультраправым лидером Джорджей Мелони отказалось пустить судно НПО под норвежским флагом, на борту которого находились 234 мигранта, спасенных в Средиземном море. Катер Ocean Viking отправился во Францию, где власти яростно отреагировали на позицию Рима, приостановив действие ранее заключенной сделки по размещению 3,5 тыс. искателей убежища, застрявших в Италии.

Спор подорвал временное соглашение ЕС, и Париж созвал срочное совещание министров внутренних дел всех 27 стран блока. ”Кризис с судном Ocean Viking оказался неожиданным, - заявил Схинас, высказавшись в поддержку плана комиссии по улучшению координации спасательных операций и приема беженцев. - У нас 20 прописанных конкретных действий и важное политическое соглашение. Все готовы работать, чтобы такая ситуация больше не повторилась”.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманин заявил, что Франция не собирается принимать мигрантов, переселенных из Италии, если Рим ”не пускает к себе катера и не соблюдает морское право”.

Министр внутренних дел Италии Маттео Пьянтедози попытался снизить важность инцидента с судном Ocean Viking, заявив, что встреча ”не касается ни конкретных случаев, ни оперативного управления ситуациями”. По его словам, они с Дарманином пожали друг другу руки и пришли к согласию, что позволяет министрам продолжить дискуссию на встрече 8 декабря.

Предыдущий план был предложен после того, как средиземноморские страны, соседствующие с Северной Африкой, пожаловались на то, что им приходится нести слишком тяжелое бремя ответственности за мигрантов. 12 европейских стран согласилось разместить у себя 8 тыс. искателей убежища, Франция и Германия собирались принять по 3,5 тыс. мигрантов, но до сих пор только 117 человек было перемещено.

Ничего нового

В попытке увеличить эффективность механизма, Европейская комиссия предложила очередной план действий для более эффективного контроля прибытий по центральному средиземноморскому маршруту. Гуманитарные агентства не выказали энтузиазма по поводу плана. По словам Стефани Поуп, эксперта по миграции из Оксфам, новый план Брюсселя ”все те же старые и неработающие идеи на новый лад”.

Один из европейских дипломатов заявил, что ”план действий, озвученный странам-членам блока хорош, но в нем нет ничего нового, поэтому миграционную проблему он не решит”. Тем не менее министры его приняли, а Схинас уверен, что с его помощью удастся предотвратить очередные кризисы, пока Европа снова предпринимает попытки договориться о глобальном миграционном плане, который будет иметь силу европейского закона.

Схинас также напомнил, что международное морское законодательство обязывает европейские страны ”делать все необходимое для спасения жизни людей” в собственных зонах проведения поисково-спасательных операций. План предусматривает более тесную координацию действий европейских национальных властей и гуманитарных НПО по спасению мигрантов, в случае если их самодельные и переполненные плавательные средства окажутся в затруднительном положении.

Брюссель будет более активно работать с Тунисом, Ливией и Египтом, чтобы в первую очередь предотвратить незадокументированное перемещение мигрантов на лодках незаконных перевозчиков.

Пока Франция и Италия спорят из-за громких случаев спасения на воде в Центральном Средиземноморье, другие европейские столицы больше переживают за наземные маршруты через Балканы. Почти 130 тыс. незарегистрированных мигрантов прибыли в ЕС с начале года. Их число увеличилось уже на 160%, сообщает агентство ЕС по безопасности внешних границ Frontex.