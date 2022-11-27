Саломе Зурабишвили: фемицид – бич Грузии

27 ноя. 19:58

Президент Грузии Саломе Зурабишвили прокомментировала сегодня нашумевшее убийство молодой женщины бывшим мужем в Терджоле. Напомним, что мужчина запер бывшую жену в подсобке магазина и поджег.

"Из наших социальных проблем фемицид – это, наверное, одна из самых острых, которые существуют на сегодняшний день, и мы должны решать ее не только заявлениями и словами, но и законодательством", - предложила президент Грузии.

В связи с этим Саломе Зурабишвили предложила принять закон, устрожающий уголовное наказание в зависимости от пола жертвы, пишет Спутник-Грузия.

Отметим, что за 8 лет в Грузии было убито 186 женщин.