Всемирная туристская организация собирается преобразовать мировую туриндустрию

На 177-й сессии исполнительного совета Всемирной туристской организации в Марракеше принята предложенная Саудовской Аравией резолюция о "преобразовании сферы туризма" после пандемии COVID-19.

Как пишет Arab News, Саудовская Аравия, которая была избрана председателем совета Всемирной туристской организации, добилась создания испано-саудовской рабочей группы при организации для надзора и управления значительными изменениями в мировой индустрии туризма.

Это предложение продвигалось Саудовской Аравией еще с декабря 2021 года. В ходе проведения королевством 116-ой сессии Исполнительного совета в Джидде в июне этого года принимающая сторона также призывала к созданию рабочей группы.

Рабочая группа, в состав которой войдет восемь членов организации, приступит к работе весной следующего года. Восемь членов группы будут сотрудничать с тремя сопредседателями рабочих групп - Саудовской Аравией, Марокко и Всемирной туристской организацией - для реализации концепции преобразования сферы глобального туризма. Из 36 стран-участниц совета, присутствовавших на мероприятии, резолюцию одобрила 31. В рабочей группе будут представлены все регионы мира, в том числе по две страны от Африки и Америки, а также отдельные государства с целью продвижения туристических устремлений Европы, Ближнего Востока, Дальнего Востока и Тихого океана, а также Южной Азии.

Рабочая группа станет собираться не реже чем раз в два года, а финансироваться будет из бюджета, выделяемого государствами-членами исполнительного совета Всемирной туристской организации. Ожидается, что этот шаг приведет к значительным изменениям в организации, учитывая призывы Королевства "оживить" Всемирную туристскую организацию и "улучшить методы ее работы".

Создание группы стало возможным благодаря расширению связей Саудовской Аравии и Испании в области инвестиций и туризма, а также и многомесячной работы двух стран по продвижению предложения среди членов совета.

Министр туризма Саудовской Аравии Ахмед Аль-Хатиб заявил, что рабочая группа намерена сделать Всемирную туристскую организацию "более инклюзивной и устойчивой, чем когда-либо".

Товарооборот между Саудовской Аравией и Испанией составляет около $3,5 млрд. В течение года страны предприняли значительные шаги по укреплению экономических связей, а июньской сессии исполнительного совета Всемирной туристской организации в Джидде предшествовал саудовско-испанский инвестиционный форум, на котором было заключено несколько важных соглашений.

На встрече в Марракеше также присутствовало несколько аффилированных компаний, в том числе саудовская Jeddah Central Development и испанские Innovaris SL и Eturia CLM.