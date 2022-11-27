Президент РФС анонсировал вторую попытку товарищеского матча Россия-Иран

27 ноя. 19:43

Президент РФС Александр Дюков сообщил сегодня о планах провести в 2023 году товарищеский матч между сборными России и Ирана по футболу. Напомним, что изначально этот матч был запланирован на ноябрь, однако не состоялся.

"Нам важно сохранить институт сборных, мы должны играть эти матчи. Есть предварительные договоренности с рядом сборных. Переговоры продолжаются", - приводит его слова ТАСС.

Александр Дюков изложил иранские объяснения отмены ноябрьского матча. "Неформально иранская федерация дала знать, что у тренера поменялся подход к подготовительному этапу, потому что в те даты сыграть не смогут, но подтвердили сыграть в следующем году", - сказал президент РФС.

Стоит отметить, что сборная России этой осенью сыграла три товарищеских матча – со сборными Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.