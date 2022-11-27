Эрдоган: никто не сможет помешать нам победить на выборах 2023 года

27 ноя. 19:29

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на стамбульском стадионе NEF в рамках программы "Обещание Стамбула: единство, воля, победа", заявил, что никто не сможет стать препятствием для победы турецкого народа на грядущих президентских выборах в 2023 году.

Он отметил, что турецкий народ всеми средствами пытаются подавить различные внешние игроки, "от финансов до терроризма". "Но никто не сможет помешать нам одержать самую большую победу в нашей истории на выборах 2023 года", - приводит его слова агентство Анадолу.

Также он добавил, что у Турции есть право проводить операции за пределами своих границ для обеспечения безопасности. "Никто не может помешать нам воспользоваться этим правом", - обратил внимание Реджеп Тайип Эрдоган.