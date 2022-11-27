В Германии похищен крупнейший клад кельтского золота

27 ноя. 19:12

На этой неделе было совершено третьей в истории Германии похищение золотых монет и драгоценностей из крупнейших музеев. Из Кельтско-римского музея в Манхинге злоумышленники вынесли клад кельтского золота.

Этот клад, состоящий из 483 золотых монет, был обнаружен в 1999 неподалеку от Манхинга, их датировка – около 100 года до нашей эры. Находка стала крупнейшим кладом кельтского золота, обнаруженным в XX веке.

Ради похищения золотых монет воры прибегли к отвлекающему маневру – отключили электроэнергию в целом районе. Полиция тут же направилась в банки, но целью преступников оказался музей.

Напомним, что двумя другими нашумевшими похищениями древних денег в Германии являются кража монеты "Большой кленовый лист" из Музея Боде в Берлине и ограбление сокровищницы "Зеленый свод" в Дрездене.