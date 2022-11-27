Армения готовится торговать с Грузией электричеством

27 ноя. 18:58

Замглавы Минэнерго Армении Акоп Варданян сообщил сегодня о разработке его ведомством правовой базы для торговли с Грузией электроэнергией. Он пояснил, что сейчас энергосистемы двух страны изолированы друг от друга, и для обмена электричеством необходимо прежде всего построить новую ЛЭП.

Варданян отметил, что Армения будет строить свою часть ЛЭП на кредит германского государственного банка Kreditanstalt für Wiederaufbau. На границе для торговли электричеством будет построена вставка постоянного тока. Подрядчики для обоих инфраструктурных объектов будут определены весной 2023 года, а их строительство должно быть завершено в течение 3,5 лет.

Чиновник пояснил, что пока идет строительство ЛЭП, энергетические ведомства двух стран должны разработать правила межгосударственного перетока энергии. Как пишет Спутник-Армения, для этого в скором времени будет подписано армяно-грузинское соглашение о регулировании отклонений от договорных объемов поставок.