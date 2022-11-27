Матч "Зенит" – "Спартак" перерос в массовую драку

27 ноя. 18:43

Сегодняшний матч футбольных клубов "Зенит" и "Спартак" в Санкт-Петербурге в последнем туре группового этапа Фонбет - Кубка России по футболу перерос в массовую драку по истечении основного времени.

Главный арбитр Владимир Москалев показал шесть красных карточек участникам драки – по трое с каждой стороны. У "Зенита" с поля были удалены Вильмар Барриос, Родригао и Малком, а у "Спартака" – Шамар Николсон, Александр Соболев и Александр Селихов.

Стоит отметить, что Соболев и Селихов находились весь матч на скамейке запасных и выбежали на поле только ради драки.

Поскольку основное время матча закончилось со счетом 0:0, победитель был определен по пенальти. В итоге победил "Зенит" 4:2. Тем не менее "Спартак" оказался в группе на первом месте и вышел в "плей-офф пути Российской премьер-лиги", в то время как "Зенит" будет играть в "плей-офф пути регионов".