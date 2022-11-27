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Турция вошла в число лучших туристических направлений 2023 года

Турция вошла в число лучших туристических направлений 2023 года

Популярный международный журнал о путешествиях Lonely Planet дал высокую оценку Турции как одному из "Лучших туристических направлений 2023 года".

Примечательно, что в качестве примера привлекательного способа провести свой отдых в Турции назван туристический железнодорожный маршрут – ночной экспресс "Стамбул-София" в Болгарию.

Как сказано в статье на Lonely Planet, маршрут является "незабываемым трансграничным путешествием по живописными местам через горные перевалы".

Кроме того, поезд едет из Стамбула в Софию через турецкий город Эдирне, где находится знаменитая мечеть Селимие.  

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