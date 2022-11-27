Сборная Марокко сенсационно обыграла сборную Бельгии на ЧМ-2022

27 ноя. 18:13

Встреча футбольных сборных Бельгии и Марокко во втором туре группы F на Чемпионате мира в Катаре закончилась сенсационной победой марокканцев со счетом 2:0. Сенсация прежде всего в том, что эта победа стала первой для сборной Марокко за 24 года.

Оба мяча были забиты в конце второго тайма – сначала на 73-й минуте ворота бельгийцев поразил Абдельхамид Сабири, а затем Закария Абухляль утвердил победу Марокко на добавленной второй минуте. Еще один марокканский гол был отменен из-за офсайда.

Стоит отметить, что прямо перед началом матча сборной Марокко пришлось заменить вратаря, поскольку Яссин Буну после исполнения гимна почувствовал себя плохо. Вместо него ворота защищал Мунир Мохамеди.

Напомним, что лучшим результатом для сборной Марокко был выход в одну восьмую плей-оффа в 1986 году. Теперь у марокканцев есть шанс повторить и даже улучшить это достижение, если в третьем матче с Канадой они сыграют хотя бы вничью.