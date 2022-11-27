Россия и Китай отказались наказывать Северную Корею

На фоне беспрецедентного числа ракетных испытаний, проведенных Северной Кореей в последнее время, лидер КНР обратился к своему северокорейскому коллеге. Си Цзиньпин заявил Ким Чен Ыну, что Пекин готов работать с Пхеньяном ради глобального мира и стабильности.

Аль-Джазира сообщает, что обращение было опубликовано через несколько дней после того, как Северная Корея произвела пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) в ходе одного из своих самых мощных испытаний, обещав противостоять предполагаемым ядерным угрозам со стороны США с помощью собственного ядерного оружия.

За последние несколько недель Северная Корея провела рекордное количество пусков ракет, после чего заговорили, что Пхеньян готовится к проведению седьмого ядерного испытания, впервые с 2017 года.

В своем послании Ким Чен Ыну председатель КНР отметил, что Пекин готов к сотрудничеству ради "мира, стабильности, развития и процветания региона и всего мира", поскольку "происходят беспрецедентные изменения в мире, временах и истории".

За несколько дней до запуска северокорейской межконтинентальной баллистической ракеты Си Цзиньпин встретился в кулуарах саммита G20 на Бали с президентом США Джо Байденом, который Китай использовать свое влияние на КНДР, чтобы сдержать ее ядерные амбиции.

Ракета, запущенная 18 ноября, оказалась новейшей межконтинентальной баллистической ракетой Пхеньяна с потенциальной дальностью поражения материковой части США. Совет Безопасности ООН созвал открытое заседание по поводу запуска, где 14 стран, среди которых США, Великобритания, Франция и Индия "решительно осудили" действия Пхеньяна. При этом, как сообщил один западный дипломат агентству AFP, Китай и Россия решили не подписываться под этим заявлением. США обвинили Пекин и Москву в защите Пхеньяна от "дальнейшего наказания". В мае Китай и Россия наложили вето на инициативу США по ужесточению санкций в отношении Северной Кореи в ответ на более ранние запуски.

Пхеньян уже находится под многочисленными международными санкциями в связи с его ядерной и ракетной программами. На долю Китая приходится более 90% двусторонней торговли с Северной Кореей.