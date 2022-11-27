Турция ликвидировала 480 членов РПК в Ираке

27 ноя. 17:58

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар в ходе инспекции военных частей у границы с Ираком сообщил, что с начала операции Pençe Kilit против признанной в Турции террористической организации РПК на иракском севере были ликвидированы 480 ее членов. Среди них – боевики, повинные в убийствах турецких военных.

В поездке Акара сопровождали начальник Генштаба ВС Турции Яшар Гюлер, командующий сухопутными войсками Муса Авсевер, командующий ВМС Эрджюмент Татлыоглу и командующий ВВС Атилла Гюлан.

Хулуси Акар, как пишет агентство Анадолу, побеседовал с командирами армейских объединений, участвующих в операции Pençe Kilit. Он подчеркнул, что Турция будет бороться с террористическими угрозами до их полного устранения.