В центре Краснодара исчезли свет и горячая вода

27 ноя. 17:44

Около 7 тыс жителей центральной части Краснодара в жилых домах и социальных объектах остались сегодня без электричества и горячей воды из-за аварии. Об этом сообщил мэр столицы Краснодарского края Евгений Наумов.

"Выехал на место ликвидации аварии на теплосетях в центре Краснодара. Без тепла и горячей воды остаются около 7 тыс краснодарцев. Специалисты доложили, что место утечки теплоносителя найдено", - рассказал он на своем канале в Telegram.

Мэр уточнил, что поврежденную инфраструктуру экстренно заменяет аварийная бригада "Краснодартеплоэнерго". "Пока батареи в центре города не станут теплыми, устранение этой коммунальной аварии буду держать на жестком контроле", - пообещал Евгений Наумов.

Ожидается, что подача горячей воды будет возобновлена до конца дня.