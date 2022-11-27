Ирак предложил помощь Ирану в переговорах с Саудовской Аравией

27 ноя. 17:29

Глава МИД Ирака Фуад Хусейн в интервью Alwatannews заявил о готовности Багдада работать посредником в налаживании отношений между Ираном и Саудовской Аравией. "Ирак не раз прикладывал усилия для того, чтобы содействовать Ирану в восстановлении контактов со странами Персидского залива", - сказал он.

Хусейн пояснил, что желание Багдада участвовать в этом процессе объясняется пониманием того, насколько безопасность региона и внутренняя безопасность Ирака зависят от стабильности отношений между Ираном и странами Персидского залива.

Глава МИД Ирака добавил, что как только Иран и Саудовская Аравия будут готовы к переговорам, Багдад немедленно подключится к их организации.