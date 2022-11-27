Агриппина Ваганова – хранитель традиций русского балета

Первый в СССР профессор хореографии, создатель собственной методики танца, балерина и педагог Агриппина Ваганова не только воспитала множество талантливых танцовщиц, но и сумела сохранить традиции классического русского балета, которые легли в основу всемирно известного учебного пособия. Ее имя присвоено Академии русского балета – одной из старейших балетных школ мира, а ее труд "Основы классического танца" признан выдающимся вкладом в теорию и практику балетного искусства.

Агриппина родилась в 1879 году в семье Якова (Акопа) Ваганова, отставного военного, армянина по происхождению, чья родословная восходит к персидским армянам, осевшим в Астрахани еще в XVI веке. На момент рождения младшей дочери Акоп Ваганов вышел в отставку в чине унтер-офицера и переехал с семьей в Санкт-Петербург, устроившись капельдинером (разнорабочим) в Мариинский театр. Впервые увидев выступление на сцене театра, она влюбилась в искусство балета. Жалование Акопа не позволяло нанять преподавателя по хореографии, долгое время ему с дочерьми приходилось ютиться в подвале на Офицерской улице (ныне — улица Декабристов). Однако целеустремленность и упорство маленькой танцовщицы не знали границ. Подолгу наблюдая за уроками молодых балерин, она смогла освоить базовую хореографию, благодаря чему в 10 лет была принята в Петербургское театральное училище по классу балета на полный пансион.

Учиться было сложно. Еще сложнее было достичь творческого признания, в то время, когда в моде была природная худоба. Полная, невысокого роста, она выступала в составе кордебалета. Примами в ту пору были Тамара Карсавина, Анна Павлова, Матильда Кшесинская. Лишь дважды ей посчастливилось исполнить сольную партию в балетах "Лебединое озере" и "Шопениана". Потом были еще главные роли в балетах "Ручей", "Жизель" и "Конек-Горбунок", но случилось, когда Агриппине было уже далеко за тридцать.

После революции 1917 года ей предстояло сделать, наверное, главный выбор в своей жизни: остаться в России либо уехать за границу. К тому времени из страны эмигрировали практически все ее коллеги по Мариинскому театру, но Агриппина осталась в Петербурге. В тот сложный для страны период она преподавала в частных школах и студиях. Лишь когда в стране установилась прочная советская власть, Ваганова была приглашена на работу в Петроградское театральное училище.

Подлинное признание наступило после революции и гражданской войны. Страна постепенно восстанавливалась. В атмосфере зарождения принципиально новой массой культуры кино, музыка, театр, стали доступными для всех. Предстояло критически осмыслить огромный опыт русского балета, чтобы он стал базой для новаторской деятельности следующих поколений педагогов танца. Агриппина Ваганова возглавила работу по систематизации данных, что на протяжении многих лет использовали балетные педагоги, параллельно создавая собственную систему.

Система Вагановой – строго продуманный учебный процесс, направленный на то, чтобы научить танцовщиц сознательному подходу к каждому движению. Свобода выбора, которую давала Ваганова, не предполагала импровизации. Хореограф требовала умения объяснить значение избранного балериной движения, тем самым развивая понимание правильной координации. Будучи чрезвычайно требовательной, Ваганова решительно отвергала бездумное механическое копирование уже известных движений, которые, по ее мнению, не позволяли прогрессировать.

Добиваясь эмоциональной выразительности, строгости формы, волевой, энергичной манеры исполнения, педагог подчеркивала глубоко индивидуальный характер каждой своей ученицы, среди которых были Галина Уланова, Ольга Иордан, Наталья Дудинская, Мария Семенова, Алла Шелест. Ваганова была убеждена, что совершенствоваться без практики невозможно, поскольку именно театр предъявляет требования к училищу. Порой ее ученицы делали на сцене то, чего еще не успели усвоить в классе, так как внимательная и строгая хореограф никогда не ставила жестких запретов. Выступая на сцене, студентки Вагановой привыкали к артистической жизни, в то время как преподаватель могла отследить сильные и слабые стороны своих учеников.

Ваганова возобновила в репертуаре Мариинского театра балеты "Лебединое озеро" и "Эсмеральда", пережила блокаду, потом эвакуацию и преподавала почти до самой смерти – в ноябре 1951 года.