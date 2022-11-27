Карабахские сепаратисты второй раз за день обстреляли азербайджанских солдат

27 ноя. 17:14

Армянские незаконные вооруженные формирования в зоне временного размещения российских миротворцев в Карабахском экономической районе Азербайджана второй раз за день обстреляли сегодня позиции азербайджанской армии.

Стрельба велась с 10:30 по 15:20 по московскому времени, под огонь попали позиции ВС Азербайджана в Агдамском, Тертерском и Ходжавендском районах республики.

Кроме того, днем, с 14:45 по 15:55 с территории Армении подверглись обстрелу приграничные позиции ВС Азербайджана у села Йеллиджа Кельбаджарского района.

Как подчеркнули в Минобороны Азербайджана, на эти военные провокации был дан адекватный ответ азербайджанских военных.