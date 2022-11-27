Иран намерен увеличить торговлю с Катаром на 1400%

27 ноя. 16:57

Пресс-секретарь Минторга Ирана Омид Галибаф сообщил сегодня, что Тегеран готовится резко нарастить торговлю с Катаром. По планам иранских властей товарооборот между двумя государствами должен в течение четырех лет увеличиться с $200 млн до $3 млрд, то есть на 1400%.

"Иран планирует создать необходимые структуры для развития торговли с Катаром. В соответствии с соглашением, заключенным между нашими государствами, годовой объем ирано-катарской торговли должен будет в ближайшие четыре года увеличиться с $200 млн до $3 млрд", - приводит его слова Mehr.

Омид Галибаф обратил внимание, что уже в начале этого года Ирану удалось добиться некоторого роста товарооборота с Катаром. "За прошедшие семь месяцев объем экспорта иранских товаров на катарские рынки увеличился на 30% по сравнению с тем же периодом прошлого года", - пояснил пресс-секретарь Минторга ИРИ.