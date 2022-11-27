Венгрия нарастила вложения в нефтедобычу Азербайджана

27 ноя. 16:43

Как сообщили сегодня в крупнейшей нефтегазовой компании Венгрии MOL Group, ее капитальные затраты на разработку блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" в азербайджанском секторе Каспия выросли в третьем квартале 2022 года в сравнении с тем же периодом 2021 года.

Уточняется, что в третьем квартале прошлого года они составили $37,4 млн, а в июле-сентябре этого года – уже $38,7 млн, таким образом, показав рост в 3,5%.

Кроме того, выросли прочие расходы MOL Group на разработку "Азери-Чираг-Гюнешли" в третьем квартале с $0,5 млн до $0,8 млн, пишет Тренд.

Напомним, что MOL Group принадлежит 9,57% акций "Азери-Чираг-Гюнешли", она обладает третьей по размеру долей на этой группе месторождений после bp и SOCAR.