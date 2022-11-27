Рейс из Стамбула не смог приземлиться в Тбилиси

27 ноя. 16:28

Как сообщили сегодня в Объединении аэропортов Грузии, самолет компании Pegasus, вылетевший из Стамбула, не смог приземлиться в Тбилиси.

"Из-за непогоды рейс Стамбул - Тбилиси авиакомпании Pegasus не смог приземлиться в тбилисском международном аэропорту и возвращается на запасной аэродром", - цитирует Первый канал сообщение ОАГ.

В итоге рейс приземлился в турецком городе Эрзурум.

В Объединении аэропортов Грузии подчеркнули, что из-за сильного ветра в Тбилиси проблемы с посадкой возникли только у этого рейса компании Pegasus.