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Рейс из Стамбула не смог приземлиться в Тбилиси

Рейс из Стамбула не смог приземлиться в Тбилиси

Как сообщили сегодня в Объединении аэропортов Грузии, самолет компании Pegasus, вылетевший из Стамбула, не смог приземлиться в Тбилиси.

"Из-за непогоды рейс Стамбул - Тбилиси авиакомпании Pegasus не смог приземлиться в тбилисском международном аэропорту и возвращается на запасной аэродром", - цитирует Первый канал сообщение ОАГ.

В итоге рейс приземлился в турецком городе Эрзурум.

В Объединении аэропортов Грузии подчеркнули, что из-за сильного ветра в Тбилиси проблемы с посадкой возникли только у этого рейса компании Pegasus.

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