Кремль: попытки дезинтеграции ОДКБ будут продолжаться

27 ноя. 16:15

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" сообщил сегодня, что попытки разрушить ОДКБ будут продолжаться.

Поводом для этого разговора стал отказ армянского премьер-министра Никола Пашиняна от подписания проекта декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ и проекта о совместных мерах по оказанию помощи Армении. Скандальное событие произошло в среду на саммите глав государств ОДКБ в Ереване, при передаче председательства в Организации от Пашиняна президенту Беларуси Александру Лукашенко.

"Всегда были попытки дезинтеграции ОДКБ. Они будут продолжаться дальше", - предупредил Дмитрий Песков, добавив, что Организация способна справляться с подобными угрозами.

"По крайней мере сейчас мы видим, что, несмотря на все сложности, несмотря на возможные противоречия между странами-участницами, все равно эта структура востребованная", - заявил пресс-секретарь президента России.

Дмитрий Песков напомнил, что в этом году ОДКБ уже показывала свой потенциал во время пресечения массовых беспорядков в Казахстане. "Она полноформатно продемонстрировала свою востребованность и эффективность. Имеется в виду урегулирование ситуации в Казахстане", - заключил он.