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Грозный признан лучшим городом России для предпринимательства

Грозный признан лучшим городом России для предпринимательства

Лучшим городом России для предпринимательства стал Грозный, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Он отметил, что город возглавил рейтинг по итогам исследования качества жизни в российских городах на VII международном форуме Финансового университета "Экономические бои без правил: рецепт победы".

"Столица Чеченской Республики вошла в тройку лучших городов России. Также Грозный был признан лучшим городом для предпринимательства", - написал в соцсетях глава региона.

Кадыров подчеркнул, что Грозный стал единственным городом, который был отмечен сразу в двух номинациях. 

Стоит добавить, что в ходе проведения социологического мониторинга настроения населения в городах численностью более 250 тыс человек эксперты обращали внимание на уровень материального благополучия, качество медобслуживания, доступность недвижимости, состояние экологической среды, качество работы учреждений среднего и высшего образования и другие параметры.

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