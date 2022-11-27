Грозный признан лучшим городом России для предпринимательства

27 ноя. 15:30

Лучшим городом России для предпринимательства стал Грозный, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Он отметил, что город возглавил рейтинг по итогам исследования качества жизни в российских городах на VII международном форуме Финансового университета "Экономические бои без правил: рецепт победы".

"Столица Чеченской Республики вошла в тройку лучших городов России. Также Грозный был признан лучшим городом для предпринимательства", - написал в соцсетях глава региона.

Кадыров подчеркнул, что Грозный стал единственным городом, который был отмечен сразу в двух номинациях.

Стоит добавить, что в ходе проведения социологического мониторинга настроения населения в городах численностью более 250 тыс человек эксперты обращали внимание на уровень материального благополучия, качество медобслуживания, доступность недвижимости, состояние экологической среды, качество работы учреждений среднего и высшего образования и другие параметры.