На дороги Крыма пустят 2 млрд рублей из резервного фонда

27 ноя. 14:56

Правительство России выделит из резервного фонда 2 млрд рублей на ремонт дорог в Крыму.

"На ремонт дорог в Крыму из резервного фонда кабмина будет направлено 2 млрд рублей. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - сообщает пресс-служба правительства.

Эта мера позволит отремонтировать 16,1 км межмуниципальных дорог, а также 41,5 км улиц и дорог в 50 населенных пунктах региона, в том числе Ялты, Керчи, Феодосии и других.

Дополнительные средства будут направлены до конца года, следует из поручения Владимира Путину кабмину по итогам совещания о социально-экономическом развитии Республики Крым и Севастополя.