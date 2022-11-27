Азербайджан увеличит грузопоток через Баку-Тбилиси-Карс

27 ноя. 14:25

Замминистра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рахман Гумматов сообщил о планах расширения пропускной способности ж/д линии Баку-Тбилиси-Карс.

"В январе-октябре текущего года объем транзитных грузов, перевозимых по территории Азербайджана, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 75% - до 8,7 млн тонн, из которых 6,7 млн тонн были перевезены по железной дороге", - цитирует его Sputnik Азербайджан.

Он подчеркнул, что Азербайджан рассчитывает на двукратное увеличение объема транзитных грузов в конце года, в связи с чем планируется расширить Бакинский международный морской торговый порт и увеличить пропускную способности железнодорожной линии.