В Анкаре обсудят встречу президентов Азербайджана, Турции и Туркменистана

27 ноя. 14:10

Вопросы подготовки встречи Альхама Алиева, Реджепа Тайипа Эрдогана и Сердара Бердымухамедова обсудят в Анкаре, сообщает пресс-служба МИД Турции.

По данным ведомства, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов совершит визит в столицу Турции по приглашению турецкого коллеги Мевлюта Чавушоглу.

В ходе встречи, кроме двусторонней повестки, главы ведомств обсудят подготовку к встрече лидеров Турции, Азербайджана и Туркменистана.

Ранее в Ашхабаде сообщали о подготовке встречи Алиева, Эрдогана и Бердымухмедова, которая, по разным причинам, откладывалась с 2015 года.