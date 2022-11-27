Денежные переводы в Азербайджан увеличились

27 ноя. 13:51

Объем денежных переводов в Азербайджан с января по сентябрь 2022 года составил $2 млрд 589 млн, сообщает пресс-служба Центробанка страны.

"Объем денежных переводов, поступающих в Азербайджан, за 9 месяцев 2022 года, по предварительным оценкам, увеличился почти в 3,4 раза по сравнению с прошлым годом, составив $2 млрд 589 млн", - сказано в сообщении.

При этом в первом квартале текущего года их объем составил $211 млн, во втором - $917 млн, а в третьем - $1 млрд 461 млн.

Денежные переводы физлиц в страну в 2021 году составили $1 млрд 133,391 млн - на 3,6% больше показателя 2020 года.