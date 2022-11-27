Володин встретился со спикером парламента Узбекистана

27 ноя. 13:31

Председатель Госдумы Вячеслав Володин провел встречу с узбекским коллегой Нуриддином Исмоиловым в Самарканде.

Как сообщает РИА Новости, встреча руководителей парламентов обеих стран состоялась сразу по прибытии Володина в республику. Затем делегация отправилась к комплексу "Хазрати хизр", где Володин возложил цветы к Мавзолею первого президента страны Ислама Каримова.

Напомни, делегация Госдумы во главе с Володиным прилетела в Самарканд для встречи с коллегами из Узбекистана и обсуждения вопросов межпарламентского сотрудничества.