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Володин встретился со спикером парламента Узбекистана

Володин встретился со спикером парламента Узбекистана

Председатель Госдумы Вячеслав Володин провел встречу с узбекским коллегой Нуриддином Исмоиловым в Самарканде.

Как сообщает РИА Новости, встреча руководителей парламентов обеих стран состоялась сразу по прибытии Володина в республику. Затем делегация отправилась к комплексу "Хазрати хизр", где Володин возложил цветы к Мавзолею первого президента страны Ислама Каримова.

Напомни, делегация Госдумы во главе с Володиным прилетела в Самарканд для встречи с коллегами из Узбекистана и обсуждения вопросов межпарламентского сотрудничества.

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