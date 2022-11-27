В Кремле рассказали, что помогает разрешать разногласия между Россией и Турцией

27 ноя. 13:22

У Москвы и Анкары есть разногласия по Сирии, но они никак не влияют на российско-турецкие отношения, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"По Сирии разногласия есть с Турцией. Когда-то их удалось купировать и расшить. В Сочи был подписан документ", - заявил он, напомнив, что после этого звучали заявления лидера Турции, а также представителей России о неудовлетворенности выполнения договоренностей.

При этом Песков подчеркнул, что уровень двусторонних отношений и политическая мудрость позволяют России и Турции регулировать любые разногласия переговорными процессами.