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Мишустин отправится с визитом в Самарканд

Мишустин отправится с визитом в Самарканд

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин примет участие в российско-узбекском бизнес форуме в Самарканде, сообщает пресс-служба торгпредства России в Узбекистане.

Визит главы российского правительства в Самарканд запланирован на 1-2 декабря.

В работе форума также будут участвовать премьер Узбекистана Абдулла Арипов и главы ведомств двух стран.

Участники обсудят вопросы транспорта и логистики, промышленных проектов, торгово-экономической кооперации, развития индустриальных кластеров России в Узбекистане и другие темы.

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