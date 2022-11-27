Мишустин отправится с визитом в Самарканд

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин примет участие в российско-узбекском бизнес форуме в Самарканде, сообщает пресс-служба торгпредства России в Узбекистане.
Визит главы российского правительства в Самарканд запланирован на 1-2 декабря.
В работе форума также будут участвовать премьер Узбекистана Абдулла Арипов и главы ведомств двух стран.
Участники обсудят вопросы транспорта и логистики, промышленных проектов, торгово-экономической кооперации, развития индустриальных кластеров России в Узбекистане и другие темы.