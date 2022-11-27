Названы причины проведения президентских выборов в Турции весной

27 ноя. 12:34

Одной из причин проведения выборов президента Турции в мае, а не июне-июле, как планировалось ранее, стало желание руководства "Партии справедливости и развития" вести предвыборный агитпроп в условиях роста рейтинга.

Кроме того, в январе-марте следующего года власти ожидают реализацию мер для решения экономических проблем в Турции.

Также проведение выборов в мае связано с попаданием на март, апрель и июнь памятных для жителей Турции дат и праздников.

Помимо этого, руководство страны планирует создать эффект неожиданности, чтобы усложнить условия работы для оппозиции.