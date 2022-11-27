Иран ратифицировал членство в ШОС

27 ноя. 12:22

Иранский Меджлис принял законопроект о вхождении страны в Шанхайскую организацию сотрудничества, за принятие документа проголосовали 205 депутатов парламента.

Как напомнил глава комиссии нацбезопасности и внешней политики Меджлиса Абольфазл Амуи, процесс вступления Ирана в ШОС в качестве постоянного члена проходил в течение последних 15 лет, а на 22-м саммите страна была принята в организацию

"С тех пор было утверждено 49 исполнительных документов, и эти документы должны быть приняты Исламской Республикой. Фактически условием вступления Ирана в ШОС является принятие этих документов", - цитирует его агентство ИРНА.

Он подчеркнул, что ШОС имеет важное международное значение, так как, по его словам, организация с участием России и Китая считается одной из значимых региональных организаций благодаря объему экономических обменов.

Амуи добавил, что вхождение Ирана в ШОС показывает многосторонность внешней политики страны.