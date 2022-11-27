Ряд сочинских улиц ушли под воду из-за ливней

27 ноя. 12:07

Сильные дожди отправили под воду переправу через ручей Чухук в Лазаревском районе Сочи и несколько улиц около многоквартирных домов, сообщает пресс-служба городской администрации.

"На двух улицах Хостинского района наблюдается скопление воды рядом с многоквартирными домами, которую откачивают специалисты МУП "Водосток". В частном секторе на улице Краснодонской в Центральном районе откачивать воду помогает муниципальная служба спасения. В Лазаревском районе подмыло переправу через ручей Чухук", - сказано в сообщении.

В мэрии подчеркнули, что дожди продолжатся до обеда, а также заверили, что никакой опасности для граждан и повреждения инфраструктуры нет.