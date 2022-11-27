В России выявили более 5,9 тыс новых случаев COVID-19

27 ноя. 11:27

В России за минувшие сутки выявили 5 918 новых случаев заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 1 061, в Санкт-Петербурге - 547, в Подмосковье - 219. В Краснодарском крае - 46, в Ставропольском крае - 79, в Крыму - 33, в Дагестане - 9, в Кабардино-Балкарии - 9, в Адыгее - 5, в Карачаево-Черкесии - 2, в Чечне - 10, в Северной Осетии - 10, в Ингушетии - 2.

Общее число инфицированных в России достигло 21 574 764.

Госпитализированы за сутки 661 человек. Выздоровели 4 174 пациента, за все время - 20 982 028.

Умер за сутки 51 человек, с начала пандемии – 391 840.