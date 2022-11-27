Востребованность грузинского гражданства возросло

27 ноя. 10:52

Минюст Грузии сообщил, что с 1 января по 25 октября заявки на получение гражданства подали 16 852 человека

Таким образом, количество подавших заявки за 10 месяцев лишь на 1,1 тыс меньше, чем в 2021 и 2020 годах вместе.

При этом на первом месте по числу поданных заявок в 2022 году – заявки на сохранение гражданства, на втором – заявки на получение гражданства в исключительном порядке, а на третьем – на временное восстановление гражданства.

Из 16 852 заявителей экзамены для получения гражданства не пришлось сдавать 15 328 человеку.

Что касается сдающих экзамены 1 524 человек, то их не смогли сдать только 129 человек. При этом после сдачи экзамена не получили гражданство только 40 человек.