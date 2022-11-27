Эрдоган: Турция вступает в зиму со спокойной душой, в отличие от Европы

27 ноя. 10:20

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на церемонии открытия ряда крупных инфраструктурных и оборонных объектов, заявил, что страна всесторонне готова к зимнему сезону.

"В то время, как европейские страны озабочены энергетическим кризисом, мы вступаем в зиму со спокойной душой", - приводит его слова Anadolu.

Также он анонсировал производство турецкого беспилотного истребителя Bayraktar Kızılelma.

"Серийное производство отечественного беспилотного истребителя Kızılelma будет запущено ближе к концу 2023 года", - сказал он.

Кроме того, турецкий лидер сообщил, что качественная мука, делающаяся из черноморской пшеницы, будет отправлена в бедные страны.