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Армию Азербайджана обстреляли НВФ Армении

Армию Азербайджана обстреляли НВФ Армении

Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу со стороны армянских незаконных вооруженных формирований, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Отмечается, что обстрел велся с 22:35 26 ноября до 08:37 27 ноября по местному времени из зоны, где временно размещены российские миротворцы.

НВФ с перерывами обстреливали позиции азербайджанской армии на ходжавендском, физулинском, тертерском и агдамском направлениях

В ведомстве подчеркнули, что армейские подразделения приняли "адекватные ответные меры".

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