Армию Азербайджана обстреляли НВФ Армении

27 ноя. 10:03

Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу со стороны армянских незаконных вооруженных формирований, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Отмечается, что обстрел велся с 22:35 26 ноября до 08:37 27 ноября по местному времени из зоны, где временно размещены российские миротворцы.

НВФ с перерывами обстреливали позиции азербайджанской армии на ходжавендском, физулинском, тертерском и агдамском направлениях

В ведомстве подчеркнули, что армейские подразделения приняли "адекватные ответные меры".