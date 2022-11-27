Армию Азербайджана обстреляли НВФ Армении

Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу со стороны армянских незаконных вооруженных формирований, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.
Отмечается, что обстрел велся с 22:35 26 ноября до 08:37 27 ноября по местному времени из зоны, где временно размещены российские миротворцы.
НВФ с перерывами обстреливали позиции азербайджанской армии на ходжавендском, физулинском, тертерском и агдамском направлениях
В ведомстве подчеркнули, что армейские подразделения приняли "адекватные ответные меры".