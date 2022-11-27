Набережную Старого озера в Кисловодске благоустроят почти за 400 млн рублей

27 ноя. 8:30

В будущем году в Кисловодске стартует масштабное благоустройство береговой линии Старого озера, рассказал глава города-курорта Евгений Моисеев, пишет ТАСС.

"Реконструкция чаши Старого озера завершена. Теперь приступаем к благоустройству береговой линии. Средства в размере 385 млн рублей заложены в федеральном бюджете. Работы завершим к концу 2024 года", - сообщил он.

Градоначальник добавил, что планируется создание большой спортивной зоны с площадками для игры в волейбол, баскетбол, футбол, также появятся памп-трек и ролледром, детские площадки, места для отдыха и кафе.

В настоящее время проект благоустройства территории находится на государственной экспертизе.