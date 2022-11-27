ФАП ждал капремонта 65 лет на Старополье 

27 ноя. 5:35

В селе Родники Ипатовского округа Ставропольского края отремонтировали фельдшерско-акушерский пункт, проинформировали в пресс-службе регионального правительства. Уточняется, что ранее капремонт в здании, построенном в 1957 году, не проводился.

"В селе Родники завершен капитальный ремонт здания местного фельдшерско-акушерского пункта. Здание ФАПа находится в эксплуатации с 1957 года, и с тех пор ремонт медучреждения не проводился. Мощность фельдшерско-акушерского пункта рассчитана на шесть посещений в смену", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в ходе капремонта в здании заменили оконные блоки, двери, отремонтировали стены, потолки, полы, заменили водопровод, канализацию, отопление, электропроводку и пожарную сигнализацию. Также отремонтировали и входную группу, и наружную канализацию, а также заменили наружный водопровод.