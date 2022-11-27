На курорте "Эльбрус" построят гостиничный комплекс Azimut Hotels

27 ноя. 2:42

В ближайшие два года в развитие всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии будет вложено свыше 15 млрд рублей, сообщил сенатор от КБР, заместитель председателя комитета Совфеда по бюджету и финрынкам Мухарбий Ульбашев, пишет ТАСС.

"Общий объем инвестиций в развитие курорта "Эльбрус" до 2024 года составит 15,2 млрд рублей. Одно из последних инвестиционных соглашений Кавказ.РФ - строительство гостиничного комплекса под брендом Azimut Hotels на территории ВТРК "Эльбрус". Общая стоимость проекта составит не менее 900 млн рублей, планируется реализовать его до 2026 года", - рассказал сенатор.

Рост турпотока делает актуальным увеличение гостиничного номерного фонда и повышение качества услуг. Помимо гостиничного комплекса на курорте планируется создание кемпингов, модульных отелей, мини-отелей.

В настоящее время на "Эльбрусе" возводится крупная автостоянка, прокладываются новые горнолыжные трассы, строятся две канатные дороги.