В США заявили о важности Срединного коридора для всего мира

26 ноя. 21:49

Проект Срединного коридора имеет большое значение не только для Азербайджана, но и для остального мира, заявил старший научный сотрудник Хадсоновского института (США) Майкл Доран, передает азербайджанское агентство Report.

"Сила Азербайджана растет с каждым с днем, а проект Срединного коридора - это потрясающая перспектива не только для Азербайджана, но и для всего мира", - уверен Доран.

Он отметил, что Азербайджан находится на стыке между Центральной Азией и Европой, такое расположение создает для многих стран широкие возможности для транзита по пролегающим через него транспортно-коммуникационным коридорам.