Жителей Сочи предупредили о разгуле стихии ночью

26 ноя. 21:34

В ночь на 27 ноября в Сочи ожидается сильный дождь с грозой, все городские службы переведены в усиленный режим работы.

Жителей и гостей курорта просят воздержаться от отдыха у воды, не оставлять автомобили под деревьями и рекламными щитами.

В случае возникновения ЧС следует обращаться по номеру 112.

Непогода принесет похолодание, с понедельника в Сочи днем будет около 17 градусов, по ночам - около плюс 10.

В Краснодаре в воскресенье ожидается плюс 11, вероятны дожди. С понедельника дожди прекратятся и станет холоднее - днем до 7 градусов, по ночам - около нуля.