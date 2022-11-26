ЧМ-2022: Франция вырвала победу у Дании 

26 ноя. 21:01

На чемпионате мира по футболу только что завершилась встреча группы D между сборными Франции и Дании. Победу со счетом 2:1 одержали французы.

У Франции оба мяча записал на свой счет нападающий Килиан Мбаппе (61-я и 86-я минуты). В составе датчан отличился защитник Андреас Кристенсен (68-я).

После двух туров группу D с 6 очками возглавляет сборная Франции. На втором месте находится Австралия (3 очка), на третьем – Дания (1 очко). Замыкает квартет Тунис, который набрал с датчанами одинаковое количество очков, но уступающий им по дополнительным показателя.