Азербайджан выделил Туркменистану участок в порте Алят

26 ноя. 20:51

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что для транзита грузов из Туркменистана в порту Алят недалеко от Баку республике был выделен участок.

"Я думаю, что маршруты транспортировки углеводородов, которые уже функционируют, дадут возможность всем странам Каспийского региона стать более интегрированными", - сказал он прежде всего.

"Наше сотрудничество с Туркменистаном имеет долгую историю. Сегодня Азербайджан предоставляет значительные возможности для транзита грузов из Туркменистана, а в морском порте Алят мы выделили отдельный участок для грузов из Туркменистана", - заявил Ильхам Алиев, выступая на международной конференции на тему "Вдоль Среднего коридора: геополитика, безопасность и экономика" в Университете АДА.