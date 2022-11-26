Калын: Турция не станет просить разрешения на проведение операции в Сирии

26 ноя. 20:40

Турция не намерена спрашивать у кого-либо разрешения на проведение операции в Сирии, сообщил официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын, пишет в субботу агентство Anadolu.

"Турция не собирается просить разрешения на проведение операций по обеспечению национальной безопасности страны", - заявил он.

Калын отметил, что Турция, при наличии угрозы, в том числе атаки или теракта, обсуждает ситуацию с союзниками по НАТО. "Мы ожидаем от партнеров совместных шагов, а при отсутствии таковых, как уже заявлял президент Реджеп Тайип Эрдоган, готовы решать проблему своими силами", - сказал он.

По словам Калына, "современная концепция борьбы с терроризмом предполагает уничтожение угрозы в зародыше".